Trauer um Sci-Fi-Ikone

„Buck Rogers“-Star Gil Gerard an Krebs gestorben

Society International
17.12.2025 09:14
Trauer um Gil Gerard, bekannt als Hauptdarsteller der Science-Fiction-Serie „Buck Rogers in the ...
Trauer um Gil Gerard, bekannt als Hauptdarsteller der Science-Fiction-Serie „Buck Rogers in the 25th Century“(Bild: APA-Images / Mary Evans / UNIVERSAL)

Der US-Schauspieler Gil Gerard, bekannt als Hauptdarsteller der Science-Fiction-Serie „Buck Rogers in the 25th Century“, ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren am Dienstag in seinem Haus im US-Bundesstaat Georgia nach kurzer schwerer Krankheit. Das teilte seine Ehefrau Janet Gerard mit.

0 Kommentare

Gerard sei an einer seltenen und besonders aggressiven Krebserkrankung gestorben, schrieb seine Frau in einem Beitrag in sozialen Netzwerken. Zwischen der Diagnose und seinem Tod hätten nur wenige Tage gelegen.

Gil Gerard wurde 1943 in Little Rock (Arkansas) geboren. Nach ersten beruflichen Stationen außerhalb der Filmbranche begann er Anfang der 1970er Jahre eine Schauspielkarriere. Seinen Durchbruch erzielte er mit der Rolle des Dr. Alan Stewart in der US-Fernsehserie „The Doctors“, in der er von 1973 bis 1976 in mehr als 300 Folgen mitwirkte.

Gil Gerard wurde als Science-Fiction-Held Buck Rogers berühmt.
Gil Gerard wurde als Science-Fiction-Held Buck Rogers berühmt.(Bild: APA/2010 Getty Images)

Internationale Bekanntheit erlangte Gerard als Captain William „Buck“ Rogers in der von Glen A. Larson produzierten Serie „Buck Rogers in the 25th Century“, die von 1979 bis 1981 in zwei Staffeln beim Sender NBC ausgestrahlt wurde. Die Serie entstand im Zuge des Erfolgs von „Star Wars“ und verband Science-Fiction mit humoristischen Elementen.

In den folgenden Jahrzehnten war Gerard in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien zu sehen, darunter auch in Gastrollen populärer US-Produktionen. Zu seinen späteren Filmauftritten zählt „The Nice Guys“ (2016).

Gerard war von 1979 bis 1987 mit der Schauspielerin Connie Sellecca verheiratet. Aus der Ehe stammt ein Sohn.

Porträt von krone.at
krone.at
