„Buck Rogers“-Star Gil Gerard an Krebs gestorben

Gil Gerard wurde 1943 in Little Rock (Arkansas) geboren. Nach ersten beruflichen Stationen außerhalb der Filmbranche begann er Anfang der 1970er Jahre eine Schauspielkarriere. Seinen Durchbruch erzielte er mit der Rolle des Dr. Alan Stewart in der US-Fernsehserie „The Doctors“, in der er von 1973 bis 1976 in mehr als 300 Folgen mitwirkte.