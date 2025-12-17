Vorteilswelt
Aufgrund des Wetters

Zweites Abfahrtstraining in Gröden gestrichen

Ski Alpin
17.12.2025 08:28
ÖSV-Hoffnung Vincent Kriechmayr
ÖSV-Hoffnung Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)

Das zweite Abfahrtstraining in Gröden am Mittwoch musste abgesagt werden, das Wetter wurde zum Spielverderber.

Aufgrund der Wetterbedingungen mit nassem Schnee und Regen auf der Strecke haben die Jury und das Organisationskomitee entschieden, das Training der Herren-Abfahrt am Mittwoch abzusagen.

Stefan Eichberger wird den Rest der Saison verpassen.
Olympia-Traum geplatzt
Befürchtungen bestätigt: Saisonende für ÖSV-Ass
16.12.2025
1. Gröden-Training
Kriechmayr über zwei Sekunden hinter Odermatt!
16.12.2025

Die Rennen sollen dennoch wie geplant stattfinden. Am Donnerstag wird eine verkürzte Abfahrt gefahren, am Freitag ein Super-G und am Samstag (alle 11.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) die Abfahrt über die volle Länge.

