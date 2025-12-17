Zweites Abfahrtstraining in Gröden gestrichen

Deutscher pulverisiert irren NHL-Rekord!
Das zweite Abfahrtstraining in Gröden am Mittwoch musste abgesagt werden, das Wetter wurde zum Spielverderber.
Aufgrund der Wetterbedingungen mit nassem Schnee und Regen auf der Strecke haben die Jury und das Organisationskomitee entschieden, das Training der Herren-Abfahrt am Mittwoch abzusagen.
Die Rennen sollen dennoch wie geplant stattfinden. Am Donnerstag wird eine verkürzte Abfahrt gefahren, am Freitag ein Super-G und am Samstag (alle 11.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) die Abfahrt über die volle Länge.
