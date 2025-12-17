Sozialhilfeverband wird für Ausgaben heftig gerügt

Turbulente Zeiten beim Sozialhilfeverband Ried (Oberösterreich). Die Prüfer des Landes nahmen die Organisation unter die Lupe und kritisieren etliche Ausgaben. So erhielt ein langjähriger Ortschef eine 5400-Euro-Pauschale für Beratungstätigkeiten ohne Rechnung. Auch Mitarbeiterfeste und Zulagen werden hinterfragt.