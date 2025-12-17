Verweigert Aussage
Sydney-Attentäter wegen 15-fachen Mordes angeklagt
Der überlebende mutmaßliche Sydney-Attentäter ist wegen Mordes in 15 Fällen und Terrorismus angeklagt worden. Ihm werden insgesamt 59 Tatbestände vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Der Schwerverletzte wird derzeit noch in einem Krankenhaus behandelt.
Dort wurde bereits versucht, ihn zu verhören, doch der 24-Jährige verweigerte die Aussage, wie die australische Zeitung „The Sydney Morning Herald“ berichtete. Der mutmaßliche Attentäter war von Sicherheitskräften angeschossen und danach festgenommen worden. Am Dienstag erwachte er aus dem Koma.
Wie berichtet, hatten er und sein Vater während des jüdischen Lichterfests Hanukkah am Sonntag das Feuer auf die feiernde Menge am Strand eröffnet. 15 Menschen kamen ums Leben. Der 50-jährige Vater wurde von der Polizei erschossen. Ihm war 2023 eine Waffenlizenz erteilt worden, obwohl der Sohn bereits ins Visier von Anti-Terror-Ermittlerinnen und -ermittlern geraten war. Der 24-Jährige soll bereits als Jugendlicher Verbindungen zum Islamischen Staat gehabt haben.
Aktuell werden noch 20 Verletzte im Krankenhaus behandelt. Fünf von ihnen waren zuletzt (Stand Mittwochnachmittag Ortszeit) in kritischem Zustand, wie die Gesundheitsbehörden des Bundesstaats New South Wales bekanntgaben.
