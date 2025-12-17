Sydney-Attentäter wegen 15-fachen Mordes angeklagt

Wie berichtet, hatten er und sein Vater während des jüdischen Lichterfests Hanukkah am Sonntag das Feuer auf die feiernde Menge am Strand eröffnet. 15 Menschen kamen ums Leben. Der 50-jährige Vater wurde von der Polizei erschossen. Ihm war 2023 eine Waffenlizenz erteilt worden, obwohl der Sohn bereits ins Visier von Anti-Terror-Ermittlerinnen und -ermittlern geraten war. Der 24-Jährige soll bereits als Jugendlicher Verbindungen zum Islamischen Staat gehabt haben.