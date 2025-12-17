Alko-Paar transportierte Christbaum auf E-Scooter

Da staunten die Beamten einer Polizeistreife in Mondsee (OÖ) am Dienstagabend nicht schlecht, als ihnen bei einer Verkehrskontrolle ein Paar mit E-Scootern entgegenkam, das auf einem der Roller einen Christbaum transportierte. Doch das war noch nicht alles, beide waren stark betrunken und auch der Verdacht auf Drogen wurde bestätigt.
Es war vermutlich die bisher kurioseste Verkehrsanhaltung im Laufe ihrer Karriere, die zwei Polizisten am Dienstagabend am Mondsee durchführten. Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle fielen ihnen schon von Weitem zwei Personen – ein 38-jähriger Mann und seine Ehefrau (beide sind deutsche Staatsbürger aus Mondsee) – auf E-Scootern auf. Der Mann transportierte bei der Fahrt nämlich einen Christbaum, den er vor sich hielt.
Verdächtige Atemluft
Bei der Kontrolle des Paares rochen die Polizisten Verdächtiges. Ein Alkotest war die Folge. Dieser zeigte, dass der Mann 1,38 Promille und seine Frau 1,16 Promille intus hatten. Da der 38-Jährige außerdem noch zugedröhnt wirkte, wurde er auch noch einem Drogenschnelltest unterzogen, der den Verdacht untermauerte.
Die Konsequenz: Das Ehepaar musste den Christbaum anschließend bis zu seiner Wohnung tragen. Es folgen gleich mehrere Anzeigen.
