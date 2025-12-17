Alko-Paar transportierte Christbaum auf E-Scooter

Es war vermutlich die bisher kurioseste Verkehrsanhaltung im Laufe ihrer Karriere, die zwei Polizisten am Dienstagabend am Mondsee durchführten. Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle fielen ihnen schon von Weitem zwei Personen – ein 38-jähriger Mann und seine Ehefrau (beide sind deutsche Staatsbürger aus Mondsee) – auf E-Scootern auf. Der Mann transportierte bei der Fahrt nämlich einen Christbaum, den er vor sich hielt.