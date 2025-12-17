New York Knicks gewinnen erstmals den NBA-Cup

Deutscher pulverisiert irren NHL-Rekord!
Vater feiert „Wunder“
Die New York Knicks haben erstmals den NBA-Cup gewonnen. Im Finale setzten sich die Knicks um Jalen Brunson am Dienstag (Ortszeit) in Las Vegas gegen die San Antonio Spurs mit 124:113 durch.
Brunson verbuchte 25 Punkte und acht Assists, er wurde als „MVP“ (wertvollster Spieler) des Mini-Turniers gewählt. Jeder Knicks-Profi erhielt für den Sieg eine Prämie von 530.933 Dollar.
Die NBA hat den Cup heuer zum dritten Mal ausgetragen. Im ersten Jahr, als die Los Angeles Lakers triumphierten, hieß der Bewerb noch „In-Season Tournament“. Im Vorjahr holte der spätere Champion Oklahoma City Thunder den Titel. Mit Ausnahme des Finales zählen die Partien auch für den Grunddurchgang. Die Halbfinalspiele und das Endspiel wurden in Las Vegas ausgetragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.