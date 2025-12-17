New York Knicks gewinnen erstmals den NBA-Cup

Die NBA hat den Cup heuer zum dritten Mal ausgetragen. Im ersten Jahr, als die Los Angeles Lakers triumphierten, hieß der Bewerb noch „In-Season Tournament“. Im Vorjahr holte der spätere Champion Oklahoma City Thunder den Titel. Mit Ausnahme des Finales zählen die Partien auch für den Grunddurchgang. Die Halbfinalspiele und das Endspiel wurden in Las Vegas ausgetragen.