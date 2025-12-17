Kate und Charlotte im festlichem Partnerlook

Die gesamte Wales-Familie farblich im Einklang

Nicht nur Kate und Charlotte bewiesen Stilgefühl. Auch Prinz William (43) und die Söhne Prinz George (12) und Prinz Louis (7) passten sich dem Dresscode an. Während William und George in dunklen Sakkos mit gemusterten Krawatten erschienen, komplettierte die Familie das harmonische Bild, das sie bereits bei Kates „Together at Christmas“-Gottesdienst Anfang Dezember gezeigt hatte.