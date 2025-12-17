Kate und Charlotte im festlichem Partnerlook

Die britische Königsfamilie kam am Dienstag zum traditionellen Weihnachtsessen im Buckingham Palace zusammen. Während das Event hinter verschlossenen Türen stattfand, sorgten die Aufnahmen der Anreise bereits für Begeisterung unter Royal-Fans.
Besonders im Fokus: Die Princess of Wales (43) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (10), die in einem liebevoll abgestimmten Partnerlook erschienen.
Prinzessin Kate wählte für das festliche Beisammensein ein rotes Kleid mit verspielten weißen Herzen und Polka-Dots, kombiniert mit einer eleganten Schluppe. Ein besonderer Hingucker war ihr Haarstyling: Sie trug ihre Haare halb offen, fixiert durch eine edle schwarze Samtschleife.
Tochter Charlotte spiegelte den Look ihrer Mutter wider. Die 10-Jährige trug ein bordeauxrotes Outfit mit Kragen und ebenfalls eine passende Schleife im Haar. Dieser „Twinning-Moment“ unterstreicht einmal mehr die enge modische Verbindung zwischen der künftigen Königin und ihrer Tochter.
Die gesamte Wales-Familie farblich im Einklang
Nicht nur Kate und Charlotte bewiesen Stilgefühl. Auch Prinz William (43) und die Söhne Prinz George (12) und Prinz Louis (7) passten sich dem Dresscode an. Während William und George in dunklen Sakkos mit gemusterten Krawatten erschienen, komplettierte die Familie das harmonische Bild, das sie bereits bei Kates „Together at Christmas“-Gottesdienst Anfang Dezember gezeigt hatte.
Prinzessin Eugenie, die gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice im Auto anreiste, trug als weihnachtliches Accessoire Ohrringe in Form von Zuckerstangen.
Eine fortgeführte Tradition
Das Weihnachtsessen im Buckingham Palace ist eine langjährige Tradition, die König Charles III. von seiner Mutter, Queen Elizabeth II., übernommen hat. Es dient als privates Treffen für die gesamte Großfamilie, bevor sich die engsten Royals nach Sandringham zurückziehen.
