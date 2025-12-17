Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süß aufgemaschelt

Kate und Charlotte im festlichem Partnerlook

Royals
17.12.2025 09:51
Die britische Prinzessin Kate und ihr Mann Prinz William mit den Kindern auf dem Weg zum ...
Die britische Prinzessin Kate und ihr Mann Prinz William mit den Kindern auf dem Weg zum traditionellen Weihnachtsessen im Buckingham-Palast(Bild: APA-Images / dana press / Tim Rooke)

Die britische Königsfamilie kam am Dienstag zum traditionellen Weihnachtsessen im Buckingham Palace zusammen. Während das Event hinter verschlossenen Türen stattfand, sorgten die Aufnahmen der Anreise bereits für Begeisterung unter Royal-Fans.

0 Kommentare

Besonders im Fokus: Die Princess of Wales (43) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (10), die in einem liebevoll abgestimmten Partnerlook erschienen.

Prinzessin Kate wählte für das festliche Beisammensein ein rotes Kleid mit verspielten weißen Herzen und Polka-Dots, kombiniert mit einer eleganten Schluppe. Ein besonderer Hingucker war ihr Haarstyling: Sie trug ihre Haare halb offen, fixiert durch eine edle schwarze Samtschleife.

Süßer Auftritt vorm Buckingham Palace: Beim traditionellen Weihnachtsessen von König Charles ...
Süßer Auftritt vorm Buckingham Palace: Beim traditionellen Weihnachtsessen von König Charles III. ...(Bild: APA-Images / dana press / Tim Rooke)
zeigten sich Mutter und Tochter in perfekt abgestimmten roten Outfits und beide mit Schleifen im ...
zeigten sich Mutter und Tochter in perfekt abgestimmten roten Outfits und beide mit Schleifen im Haar.(Bild: APA-Images / dana press / Tim Rooke)

Tochter Charlotte spiegelte den Look ihrer Mutter wider. Die 10-Jährige trug ein bordeauxrotes Outfit mit Kragen und ebenfalls eine passende Schleife im Haar. Dieser „Twinning-Moment“ unterstreicht einmal mehr die enge modische Verbindung zwischen der künftigen Königin und ihrer Tochter.

Die gesamte Wales-Familie farblich im Einklang
Nicht nur Kate und Charlotte bewiesen Stilgefühl. Auch Prinz William (43) und die Söhne Prinz George (12) und Prinz Louis (7) passten sich dem Dresscode an. Während William und George in dunklen Sakkos mit gemusterten Krawatten erschienen, komplettierte die Familie das harmonische Bild, das sie bereits bei Kates „Together at Christmas“-Gottesdienst Anfang Dezember gezeigt hatte.

Prinzessin Eugenie, die gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice im Auto anreiste, trug als weihnachtliches Accessoire Ohrringe in Form von Zuckerstangen. 

Die Prinzessinnen kamen gemeinsam.
Die Prinzessinnen kamen gemeinsam.(Bild: APA-Images / dana press / Tim Rooke)
Eugenie zeigte sich verspielt mit niedlichen Zuckerstangen-Ohrringen.
Eugenie zeigte sich verspielt mit niedlichen Zuckerstangen-Ohrringen.(Bild: APA-Images / dana press / Tim Rooke)

Eine fortgeführte Tradition
Das Weihnachtsessen im Buckingham Palace ist eine langjährige Tradition, die König Charles III. von seiner Mutter, Queen Elizabeth II., übernommen hat. Es dient als privates Treffen für die gesamte Großfamilie, bevor sich die engsten Royals nach Sandringham zurückziehen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
375.853 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.192 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.356 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Royals
Süß aufgemaschelt
Kate und Charlotte im festlichem Partnerlook
Start in die Festtage
Königin Silvia schmückt mit neun Enkeln Christbaum
König knallhart!
Ex-Prinz Andrew landet in „Schuhschachtel“-Haus
Bondi-Beach-Massaker
Königin Mary trauert ++ Charles verurteilt Terror
Hinterließ Botschaft
Prinzessin Kate erinnerte einfühlsam an Krebstote
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf