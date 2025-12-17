Rossi gewinnt auch das zweite Spiel mit Vancouver

Tore von Evander Kane (2.), Liam Öhgren (24.) und Conor Garland in Unterzahl ins leere Tor (57.) brachten Vancouver den zweiten Sieg seit dem Blockbuster-Trade mit Minnesota Wild, in dem Rossi, Öhgren und Zeev Buium an die Kanadier abgegeben wurden. „Es ist auf jeden Fall ein Bonus, wenn man mit den neuen Spielern einen guten Start hinlegen und ihnen auch ein gutes Gefühl geben kann“, sagte Vancouver-Trainer Adam Foote. Torhüter Thatcher Demko wehrte alle 23 Torschüsse ab, Vancouver ist aber weiter das Schlusslicht der Liga.