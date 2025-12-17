Nach AK-Intervention heizen Lienzer nun günstiger

Am Beispiel der Stadtwärme Lienz intervenierte nun die Arbeiterkammer Tirol (AK). Mit dem Ergebnis, dass die Messpreise nach dem vereinbarten Verrechnungsanschlusswert gestaffelt werden. Gebäude mit einer Anschlussleitung von 0 bis 5 kW bezahlen künftig nur noch 7,20 Euro pro Monat an Messpreis. Im November 2025 waren es noch satte 20,28 Euro. Dadurch spart man sich bei kleinen Anlagen 157 Euro pro Jahr. Die weitere Staffelung bei der Stadtwärme Lienz ist auf ihrer Webseite zu finden.