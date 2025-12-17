Nach AK-Intervention heizen Lienzer nun günstiger

Eine Arbeiterkammer-Intervention bringt eine deutliche Kostenersparnis. Der Grundpreis wird reduziert. Die Experten geben Tipps, wie es auch bei anderen Anbietern günstiger werden kann und worauf man achten sollte.
Aufatmen heißt es wohl bei vielen Osttirolern, die ihre vier Wände mit der Stadtwärme Lienz beheizen. Nachdem in den vergangenen Jahren Gebäude mit großzügigen Leistungsreserven ausgestattet worden sind, führten diese in weiterer Folge zu hohen Kosten. Kurzum: Die vertraglich vereinbarten Anschlussleistungen wurden damals zu hoch angesetzt.
Am Beispiel der Stadtwärme Lienz intervenierte nun die Arbeiterkammer Tirol (AK). Mit dem Ergebnis, dass die Messpreise nach dem vereinbarten Verrechnungsanschlusswert gestaffelt werden. Gebäude mit einer Anschlussleitung von 0 bis 5 kW bezahlen künftig nur noch 7,20 Euro pro Monat an Messpreis. Im November 2025 waren es noch satte 20,28 Euro. Dadurch spart man sich bei kleinen Anlagen 157 Euro pro Jahr. Die weitere Staffelung bei der Stadtwärme Lienz ist auf ihrer Webseite zu finden.
Laufende Kontrolle der Verträge enorm wichtig
Wie die AK Tirol mitteilt, sei die Kontrolle der vertraglich festgelegten Leistung nicht nur im Interesse der Verbraucher, sondern auch die Unternehmen profitieren von präzisen Leistungsangaben. Kunden sollen deshalb ihre Verträge prüfen sowie die Anschlussleistung durch den jeweiligen Anbieter beurteilen lassen. Gleichzeitig fordert man Anbieter auf, aktiv über die Bedeutung der Leistung zu informieren und zu beraten.
