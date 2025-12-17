Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

7 statt 20 Euro

Nach AK-Intervention heizen Lienzer nun günstiger

Tirol
17.12.2025 07:00
Wer mit der Stadtwärme Lienz heizt, spart sich ab sofort Geld.
Wer mit der Stadtwärme Lienz heizt, spart sich ab sofort Geld.(Bild: Martin Oberbichler)

Eine Arbeiterkammer-Intervention bringt eine deutliche Kostenersparnis. Der Grundpreis wird reduziert. Die Experten geben Tipps, wie es auch bei anderen Anbietern günstiger werden kann und worauf man achten sollte.

0 Kommentare

Aufatmen heißt es wohl bei vielen Osttirolern, die ihre vier Wände mit der Stadtwärme Lienz beheizen. Nachdem in den vergangenen Jahren Gebäude mit großzügigen Leistungsreserven ausgestattet worden sind, führten diese in weiterer Folge zu hohen Kosten. Kurzum: Die vertraglich vereinbarten Anschlussleistungen wurden damals zu hoch angesetzt.

Am Beispiel der Stadtwärme Lienz intervenierte nun die Arbeiterkammer Tirol (AK). Mit dem Ergebnis, dass die Messpreise nach dem vereinbarten Verrechnungsanschlusswert gestaffelt werden. Gebäude mit einer Anschlussleitung von 0 bis 5 kW bezahlen künftig nur noch 7,20 Euro pro Monat an Messpreis. Im November 2025 waren es noch satte 20,28 Euro. Dadurch spart man sich bei kleinen Anlagen 157 Euro pro Jahr. Die weitere Staffelung bei der Stadtwärme Lienz ist auf ihrer Webseite zu finden.

Lesen Sie auch:
Ursula H. aus NÖ hat wie viele andere auch mit hohen Energiekosten zu kämpfen.
Hilfsaktion
„Ohne Hilfe wäre es bei mir daheim kalt geblieben“
14.12.2025

Laufende Kontrolle der Verträge enorm wichtig
Wie die AK Tirol mitteilt, sei die Kontrolle der vertraglich festgelegten Leistung nicht nur im Interesse der Verbraucher, sondern auch die Unternehmen profitieren von präzisen Leistungsangaben. Kunden sollen deshalb ihre Verträge prüfen sowie die Anschlussleistung durch den jeweiligen Anbieter beurteilen lassen. Gleichzeitig fordert man Anbieter auf, aktiv über die Bedeutung der Leistung zu informieren und zu beraten.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf