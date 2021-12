85-Jährige sprang aus fahrendem Unfallauto

Gewaltige Courage bewiesen drei Senioren bei einem Unfall in Steinbach an der Steyr: Alexander L. (64) aus Inzersdorf, seine Frau Gabriele (62) und Schwiegermutter Elfrieda H. (85) aus Steinbach hechteten sich mutig aus ihrem über einen Steilhang schlitternden Wagen, der nur 300 Meter weiter in einen Baum krachte. Das Trio überstand die waghalsige Aktion mit Prellungen und blauen Flecken.