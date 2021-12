Bei Kinderbetreuung kommt kein Weihnachtsfrieden

„2020/21 wurden in Oberösterreich 20 zusätzliche Krabbelstuben-Gruppen in Betrieb genommen“, berichtet ÖVP-Politikerin Haberlander an die anfragende SPÖ. Dort beharrt aber Klubchef Michael Lindner darauf, dass das an der Schlusslichtlage Oberösterreichs bei der institutionellen Betreuung unter 3-jähriger Kinder nichts ändere: „Wenn Haberlander und LH Stelzer weiterhin von Kinderbildungsoffensiven sprechen, obwohl wir am letzten Platz aller Bundesländer liegen, dann ist das Realitätsverweigerung. Wir fordern mehr Einsatz für die Familien im Land!“