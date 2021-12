Corona-Protestaktion in München eskalierte

500 Beamte sicherten neuralgische Bereiche in Innenstadt

Die Polizei hatte laut eigenen Angaben bereits mit Demonstrationen gerechnet, weil in Messenger-Gruppen zu sogenannten Spaziergängen aufgerufen worden war. Deshalb hatte sie „neuralgische Punkte“ in der Innenstadt mit rund 500 Beamten abgesichert, darunter Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz und Theresienwiese.