Atomraketen statt Kindergeld in den USA

Kommentar von Christian Hauenstein

Während für Bidens Sozialprojekte also kein Geld da ist, genehmigte der Senat das größte Verteidigungsbudget seit dem Zweiten Weltkrieg ohne größere Diskussionen. Mit etwa 770 Milliarden Dollar ist es sogar um 25 Milliarden höher, als von der Biden-Regierung gewünscht war. Die Republikaner jubeln, sie haben die Pläne des US-Präsidenten stets „sozialistisch“ genannt - in den USA ist das in etwa so schlimm wie ein Pakt mit dem Teufel - oder schlimmer.