Kritik an britischen Sondervisa für Fleischer

Arbeiter in Schlachthöfen fehlen

Nach dem Brexit hatte die britische Regierung die Einwanderungsregeln erheblich verschärft. Das hemmt den Zuzug von Fachkräften aus der EU. Daraufhin klagten etwa Truthahnzüchter und Schweinebauern über fehlende Arbeiter in den Schlachthöfen. Der Rückstau sei enorm, die Versorgung nicht gesichert. Zahlreiche Tiere mussten gekeult werden, weil auf den Bauernhöfen kein Platz mehr war. Die Regierung kündigte befristete Sondervisa für bis zu 5500 Geflügelfleischverarbeiter und 800 Schweinemetzger an. Wie viele ausländische Fachkräfte dieses Angebot angenommen haben, ist nach wie vor unklar. Die Regierung machte keine Angaben, dem BMPA liegen keine Zahlen vor.