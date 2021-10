GB: Notfall-Visa für 800 ausländische Schlachter

Neben dem Mangel an Lkw-Fahrern inklusive Treibstoff-Krise setzt nun Großbritannien zunehmend ein Engpass bei Arbeitern auf Schlachthöfen zu. Aus diesem Grund will die Regierung in London nun vorübergehende Arbeitsvisa ausstellen. Die bis zu 800 vorgesehenen Fachkräfte sollen sechs Monate lang im Land bleiben dürfen.