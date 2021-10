Briten fehlen Schlachter: 600 Schweine gekeult

Der Mangel an Lkw-Fahrern hatte zu einer mittelgroßen Sprit-Krise in Großbritannien geführt - nun fehlt es im Vereinigten Königreich nach dem Brexit an Schlachtern. Die Folgen sind übervolle Schweineställe, die ersten Bauern mussten bereits Hunderte Tiere keulen. Etwa 600 gesunde Tiere, die man nicht habe zum Schlachthof bringen können, seien getötet worden, teilte der Schweinebauernverband National Pig Association am Dienstag mit. Das Fleisch der gesunden Schweine landet nicht in der Lebensmittelkette, sondern muss entsorgt werden.