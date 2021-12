Zweites Klagenfurt Festival: Fast 30 Kulturabende

Bisher auf dem Programm stehen: Der Nino aus Wien, 5K HD, ein Gastspiel des Burgtheaters Wien mit „Dorian Gray“, Familie Lässig, Fuzzman & The singin Rebels, Rapperin Fiva, Christoph Grissemann und Band, Sophie Rois, Wolf Haas und sein neuer Brenner-Krimi, die Wiener Band Buntspecht, Soap & Skin, Jochen Distelmeyer und Band, EsRAP & Gasmac Gilmore, Philipp Hochmair und die Elektrohand Gottes, Oliver Welter und Clara Frühstück. „Internationale Stars stellen sich also genauso ein wie Künstler der freien Szene Kärntens“, so der Klagenfurter Kulturabteilungsleiter Alexander Gerdanovits.