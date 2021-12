Auch Kärnten öffnet Gastro und Hotellerie später

Man habe zwar „einige Senkungen erreicht“, aber nicht im gewünschten Ausmaß, so Kaiser am Donnerstagnachmittag. Vor Beginn des Lockdowns war die Sieben-Tage-Inzidenz am Höchststand in Kärnten gewesen, diese sei nun deutlich gesunken, ebenso wie die Zahl der Neuinfektionen. „Im gewissen Rahmen hat der Lockdown gewirkt“, sagte Kaiser. Man müsse aber „vorsichtig und wachsam“ bleiben, so die Gesundheitsreferentin Beate Prettner.