Gastro bleibt auch für geimpfte Kärntner zu

Gastro wird in Kärnten erst am Freitag öffnen

Das Land Kärnten übernimmt sämtliche Öffnungsschritte des Bundes. Allerdings mit einer Ausnahme: Kaiser: „Der Lockdown für den Handel endet am Samstag um 24 Uhr. Es wird strenge Kontrollen geben. Ähnliches gilt auch für die Kultur!“ Allerdings: „Gastronomie und Hotellerie wird erst am Donnerstag um Mitternacht folgen. Sprich, ab Freitag werden Restaurants und Co. öffnen können!“