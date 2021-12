Öffnungs-Fleckerlteppich „schwer nachvollziehbar“

Nachdem bereits am Feiertag die Opposition Kritik am Öffnungs-Fleckerlteppich der Bundesländer bzw. dem „Weiterwursteln wie bisher“ geübt hat (siehe auch Video oben), hält auch Komplexitätsforscher Peter Klimek die recht unterschiedlichen Wege aus dem Lockdown für „schwer nachvollziehbar“. Dass jetzt Regionen mit höheren Inzidenzen früher öffnen, sei aus epidemiologischer Sicht unlogisch. So lockert etwa Vorarlberg bereits am Sonntag, während Wiens Gastro und Hotellerie - obwohl die Bundeshauptstadt Inzidenz-Musterknabe ist - am längsten warten muss.