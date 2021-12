EU will Hassrede in Liste von Verbrechen aufnehmen

Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, soll Hassrede in die gemeinsame Liste der sogenannten EU-Verbrechen aufgenommen werden. Dies solle dafür sorgen, dass es in allen EU-Ländern gemeinsame Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftatbeständen und Strafen gibt, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. „Für Hass gibt es in Europa keinen Platz“, sagte Kommissionsvize Vera Jourova.