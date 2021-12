Forscher: „Geimpfte Mehrheit darf nicht schweigen“

Angesichts der hitzigen Corona-Debatte appellieren heimische Forscher an „die Mehrheit - klug, solidarisch und geimpft - nicht länger zu schweigen“. Der Eindruck beim Blick auf die Straße, dass die Impfgegner die Debatte um die Corona-Maßnahmen beherrschen, sei völlig falsch, weshalb sie es in einem am Donnerstag veröffentlichten Aufruf für „hoch an der Zeit finden, sich in die Debatte einzumischen“.