Schwarze Liste: BVT warnt vor Corona-Leugnern

Beschwerde- und Protestflut erwartet

In dieser Woche würde sich die fragwürdige Aktion vor allem noch auf unser Nachbarland konzentrieren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) erwartet aber in einer aktuellen Lageeinschätzung, dass auch österreichische Journalisten demnächst vermehrt in den Fokus geraten.