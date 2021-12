27 Demos in Wien: Diese Bereiche besser meiden!

Ausnahmezustand am Samstag in Wien: Ab der Mittagszeit sind in der Bundeshauptstadt nicht weniger als 27 Demonstrationen angekündigt, ein Großteil davon richtet sich gegen die Corona-Maßnahmen. Zahlreiche Verkehrssperren sind nötig, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und bittet, die betroffenen Stadtgebiete zu meiden.