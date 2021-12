„Impfschäden“: Empörung über Belakowitsch-Sager

Die Ärztekammer verhänge den Medizinern einen „Maulkorb und Daumenschrauben“, rief Belakowitsch während einer Rede bei den Protesten am Samstag. Diese wüssten „ganz genau, was in den Spitälern los ist“, spielte sie auf angeblich zahlreiche Impfschäden in Österreichs Spitälern an. Es seien „nicht die bösen Ungeimpften“, die die Spitäler füllen. „Oh nein, das sind ganz ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen.“