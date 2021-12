41-Jähriger zeigte Reue: Geldbuße statt Haftstrafe

Glaubwürdig schildert der Angeklagte in der Verhandlung die unverzeihliche Tat. Sagt, er sei in einer Chatgruppe gewesen und habe halt dann das pornografische Foto auf einer Sharingplattform hochgeladen. Was er heute natürlich sehr bereue. Staatsanwältin Karin Dragosits stört sich an der Formulierung „halt“ des Beschuldigten und stellt den Serben sogleich in den Senkel: „Ihnen ist schon klar, dass solche verstörenden Bilder großen Schaden bei der Gesellschaft und den Opfern anrichten und welche Schicksale sich hinter diesen Fotos verbergen. Die Opfer machen ein Martyrium durch. Diese Sache ist kein Kavaliersdelikt!“ Was der 41-Jährige auch reumütig zugibt. „Ja, schon ein Bild ist zu viel.“