Fleckerlteppich | Großer Vorgänger

Ganz auf? Ja, Lockdown mit Wochenende zu Ende, dann für alle Geimpften wieder ganz auf, verspricht der neue Bundeskanzler Dienstag Vormittag. Wenig später spricht der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig: Auch in Wien sollen Handel und körpernahe Dienstleister ab Montag wieder öffnen. Auch Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen - unter Bedingungen - von Geimpften wieder besucht werden. Gastronomie und Hotellerie aber sollen erst eine Woche später folgen - unter anderem mit 2-G-Regel und zugewiesenen Sitzplätzen. Währenddessen kündigte der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner trotz schlechtester Infektionslage aller Bundesländer, die Öffnung per 13. Dezember an, gefordert hatte das sein Tiroler Amtskollege Günther Platter bereits am Sonntag. Bemerkenswert dazu die Stellungnahme von Virologin Dorothee von Laer. Sie hat gegen eine Öffnung im Osten mit Sicherheitsmaßnahmen nichts einzuwenden - angesichts großer regionaler Unterschiede rät sie aber, den Lockdown in den westlichen Bundesländern um eine Woche zu verlängern. Genau das Gegenteil von dem, was nun zu passieren scheint. Was uns blüht, wenn nicht heute beim Bund-Länder-Gipfel doch anders entschieden wird: Ein neuer Fleckerlteppich. Mit offener Gastronomie dort, wo es nicht angeraten wäre und geschlossenen Wirtshäusern dort, wo sie offen sein könnten…