Starkregen, Hagel, Böen im Westen, Hitze im Osten

Zwar liegt der Höhepunkt der Hitzewelle in Teilen Österreichs hinter uns, doch Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke begleiten uns in vielen Regionen auch am Montag. Ungetrübten Sonnenschein darf man allerdings nicht erwarten: Heftige Gewitter mit massiven Böen, Starkregen und Hagel gehen vor allem im Westen Österreichs nieder.
Während schon die Nacht in Westösterreich für etwas Abkühlung sorgte, musste sich der Osten einmal mehr bei tropischen Temperaturen verschwitzt in den Laken wälzen. Auch tagsüber wird es in diesen Regionen einmal mehr sehr heiß. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden bis zu 39 Grad erwartet – im äußersten Osten lokal auch bis zu 40 Grad.
Der Montag startet in Vorarlberg und den Nordtiroler Kalkalpen mit einzelnen Schauern oder Gewittern, sonst scheint verbreitet die Sonne, so die Prognose der Unwetterzentrale.
Montagnachmittag und -abend breiten sich dann kräftige Gewitter auf die Alpennordseite aus, örtlich besteht aufgrund von Starkregen, Hagelschlag und Starkwindböen Unwettergefahr. Mit 25 bis 32 Grad kühlt es im Westen etwas ab.
Vom Villacher Becken über die südliche Steiermark bis ins östliche Flachland bleibt es dagegen sonnig und trocken.
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