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Österreich zweigeteilt

Starkregen, Hagel, Böen im Westen, Hitze im Osten

Österreich
29.06.2026 05:00
Österreich ist am Montag wettertechnisch zweigeteilt.
Österreich ist am Montag wettertechnisch zweigeteilt.(Bild: Krone-Collage/stock.adobe.com -Menno van der Haven, APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Zwar liegt der Höhepunkt der Hitzewelle in Teilen Österreichs hinter uns, doch Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke begleiten uns in vielen Regionen auch am Montag. Ungetrübten Sonnenschein darf man allerdings nicht erwarten: Heftige Gewitter mit massiven Böen, Starkregen und Hagel gehen vor allem im Westen Österreichs nieder. 

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Während schon die Nacht in Westösterreich für etwas Abkühlung sorgte, musste sich der Osten einmal mehr bei tropischen Temperaturen verschwitzt in den Laken wälzen. Auch tagsüber wird es in diesen Regionen einmal mehr sehr heiß. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden bis zu 39 Grad erwartet – im äußersten Osten lokal auch bis zu 40 Grad. 

Der Montag im Überblick
Das Wetter in den Bundesländern
  • Wien: Bereits ab dem Morgen heiß, die Temperaturen klettern im Tagesverlauf abermals auf rund 38 Grad und knapp darüber. Kaum Wolken. Am Abend drohen jedoch Starkwindböen. 
  • Niederösterreich: Viel Sonnenschein. Wolken am Nachmittag, besonders im südlichen Bergland sowie im Waldviertel Gewitter möglich. Gegen Abend Starkwindböen aus West. Am Morgen Temperaturen zwischen 17 und 28 Grad, am Nachmittag 33 bis 39 Grad.
  • Burgenland: Sehr sonnig. Am Nachmittag Wolken, es bleibt aber voraussichtlich weitgehend trocken. Gegen Abend auflebender West-Nordwestwind, kurzzeitig auch Starkwindböen möglich. Frühtemperaturen 19 bis 27, Tageshöchsttemperaturen etwa 35 bis 39 Grad.
  • Steiermark: Vor allem im Süden und Osten des Landes noch einmal außergewöhnlich heiß, dort bleibt es auch trocken. Am Nachmittag in der nördlichen Obersteiermark Gewittergefahr. Höchsttemperaturen von 32 Grad bis 37 Grad, höchste Werte im Raum Graz.
  • Oberösterreich: Deutlich labiler Bedingungen. Im Laufe des Tages teils kräftige Schauer und Gewitter. Lokal Gefahr von Sturmböen, Starkregen und Hagel. Frühtemperaturen zwischen 16 und 22 Grad, Höchsttemperaturen zwischen 30 und 36 Grad.
  • Salzburg: Hitze schwächt sich ab. Am Vormittag vermehrt Sonnenschein, in weiterer Folge aber mehr und mehr Quellwolken. Ab Mittag überall lokal kräftige Schauer und Gewitter möglich, inklusive Starkregen, Sturmböen und Hagel. Frühtemperaturen zwischen 12 und 20 Grad, Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad.
  • Kärnten: Sehr heiß und überwiegend sonnig. Am Nachmittag Hitzegewitter über den Bergen, etwa in den Tauern und Gurktaler Alpen. Wind frischt am Nachmittag deutlich auf. Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad.
  • Tirol: Am Alpennordrand am Morgen noch gewittrige Schauer möglich. Am Vormittag aber trocken und recht sonnig. Mit 27 bis 32 Grad und 34 Grad in Lienz hochsommerlich heiß mit schwülem Charakter. Kräftige Gewitter am Nachmittag, mit Starkregen und kräftigen Windböen, teils auch Hagel.
  • Vorarlberg: Erste gewittrige Schauer am Vormittag im Norden möglich, ansonsten meist trocken und recht sonnig. Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, Luft drückend schwül. Am Nachmittag verbreitet kräftige Gewitter, auch hier mit Starkregen, kräftigen Windböen, vereinzelt Hagel.

Der Montag startet in Vorarlberg und den Nordtiroler Kalkalpen mit einzelnen Schauern oder Gewittern, sonst scheint verbreitet die Sonne, so die Prognose der Unwetterzentrale.

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Montagnachmittag und -abend breiten sich dann kräftige Gewitter auf die Alpennordseite aus, örtlich besteht aufgrund von Starkregen, Hagelschlag und Starkwindböen Unwettergefahr. Mit 25 bis 32 Grad kühlt es im Westen etwas ab.

Vom Villacher Becken über die südliche Steiermark bis ins östliche Flachland bleibt es dagegen sonnig und trocken.

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