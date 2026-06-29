Starkregen, Hagel, Böen im Westen, Hitze im Osten

Während schon die Nacht in Westösterreich für etwas Abkühlung sorgte, musste sich der Osten einmal mehr bei tropischen Temperaturen verschwitzt in den Laken wälzen. Auch tagsüber wird es in diesen Regionen einmal mehr sehr heiß. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden bis zu 39 Grad erwartet – im äußersten Osten lokal auch bis zu 40 Grad.