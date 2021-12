Nehammer stellt klar: Lockdown für Geimpfte endet

In der Frage, wie er sein Amt anlegen will, grenzte er sich recht deutlich von Vor-Vorgänger Sebastian Kurz ab - und streckte die Hand auch in Richtung Kritiker und Skeptiker aus. Er habe am Angelobungstag „bewusst einen anderen Weg gewählt als eigentlich üblich“, und nicht zuerst mit den Medienvertretern gesprochen und Interviews gegeben. „Dieser andere Weg bedeutet: rasch in die Arbeit einsteigen, rasch mit Experten das Gespräch suchen“, das sei unmittelbar erfolgt.