Ab 12. Dezember: Wo geöffnet wird und was zubleibt

Vorbild Oberösterreich

Eine Überlegung könnte für manche Bundesländer auch sein, sich nach dem Vorbild Oberösterreichs zu richten: Das Land, in dem die Lage in den Spitälern ja weiter angespannt ist, sperrt frühestens mit 17. Dezember wieder auf: „Wir haben uns vor Österreich dafür entschieden und vier Wochen in Aussicht genommen“, so Landeschef Thomas Stelzer, „jeder Tag mehr bringt uns einen Nutzen durch Entlastung der Spitäler.“ Danach werde es „gut geplante“ Öffnungsschritte geben. Stelzer will den Handel mit Maske öffnen und kann sich „eine geregelte Gastronomie ohne Barbetrieb und mit Maske“ vorstellen.