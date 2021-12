Trotz rauer Töne: Nehammer reicht Kickl die Hand

Nehammer kündigte an, mit allen Parteichefs Gespräche führen zu wollen. „Natürlich habe ich auch Herbert Kickl eingeladen, aber er ist noch auf Terminfindung mit sich selbst“, so der Kanzler am Montag bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Angelobung. Und fügte hinzu: „Das, was ich mir denke, wie er momentan Politik lebt, können Sie sich eh vorstellen.“