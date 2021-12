Angelobung: Nehammers Team in den Startlöchern

Um 13 Uhr wird heute in der Hofburg ein endgültiger Schlusspunkt unter eine Ära der heimischen Innenpolitik gesetzt. Die durch den Komplett-Rücktritt von Sebastian Kurz am vergangenen Donnerstag ausgelösten ÖVP-Neubesetzungen in der Regierung werden amtlich, Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobt mit Noch-Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) den nächsten Kanzler an. Kurzzeit-Amtsinhaber Alexander Schallenberg wird wieder Außenminister, weiters gilt es, drei neue ÖVP-Regierungsmitglieder an- und ein schon im Amt befindliches umzugeloben.