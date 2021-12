Raab erhält Medienagenden von Kanzler Nehammer

Die Umstrukturierung in der Bundesregierung setzt sich fort: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gibt die Medienagenden an Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) ab, wie ihr Sprecher am Dienstag bestätigte. Sie ist damit künftig für Frauen, Familie, Integration und Medien zuständig. Die Jugend-Agenden wanderten unlängst zur neuen Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, Claudia Plakolm (ÖVP).