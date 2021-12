Streit zwischen Rosegger Ehepaar eskalierte

Völlig eskaliert

Mit einem „Beinfeger“ brachte der 50-Jährige seine Ehefrau zu Sturz. Die Villacherin stürzte dabei so unglücklich, dass sie mit dem Kopf auf den Holzboden prallte. Bei dem Sturz erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden musste.