Werden Krimis über Bad Kleinkirchheim verfilmt?

Wenn Chefinspektor Wendelin Kerschbaumer in Bad Kleinkirchheim urlaubt, gibt’s Mordalarm: Einmal erwischt es ein schönes Zimmermädchen, dann einen Glücksspieler. Bis der Ermittler die Fälle mit Herz und Hirn löst, taucht er tief in die Örtlichkeiten ein, wohnt in bekannten Hotels und schlemmt sich durch die vielen kleinen, feinen Lokale. Vermutlich ganz so wie sein Erfinder, der Autor Stefan Maiwald, begeisterter Stammgast und fast schon Wahlkirchheimer: „Für mich ist der Ort etwas wunderbar Exotisches, ich stamme ja aus der norddeutschen Tiefebene und lebe nun in Grado. Da ist so ein Idyll hoch oben in den Bergen ein schöner Gegensatz.“