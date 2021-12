Einkaufen am Sonntag nicht jedermanns Fall

Handel muss am Sonntag mancherorts öffnen

Andreas Rest muss an Sonntagen aufsperren. Wenn der Lift fährt, haben er und seine knapp 30 Mitarbeiter eine Sieben-Tage-Woche. Rest gehören vier Sportgeschäfte, zum Teil mit Ski-Verleih. Für ihn stellt sich vor allem die Frage, wann die Lifte am Aineck oder Groß- und Speiereck aufsperren. Davon hängt viel ab. „Es spielt für uns keine Rolle, ob am Sonntag oder Montag. Wir müssen aufsperren, wenn die Lifte in Betrieb sind“, sagt Rest. Sowohl für ihn als auch für Adelsberger bringen aber erst geöffnete Hotels und ihre Gäste den Hauptumsatz. Rund 50 Prozent des Ganzjahresumsatzes sind es bei Adelsberger. In einem normalen Jahr.