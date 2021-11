Mann (69) nach 22 Stunden aus Seenot gerettet

Laut Angaben der Rettungskräfte ist es „ein Wunder“, dass er überlebt hat: Ein 69-jähriger Mann hat sich am Wochenende vor der japanischen Küste auf rauer See 22 Stunden lang an seinem gekenterten und beschädigten Boot festgehalten und ausgeharrt, bis er von der Küstenwache gerettet wurde (Video oben).