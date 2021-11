11. Lange Nacht des Schreibens im Online-Format

Die 11. Lange Nacht des Schreibens geht am 9. Dezember 2021 an der Universität Klagenfurt im Online-Format über die Bühne. Das SchreibCenter in Kooperation mit der Universitätsbibliothek und der Psychologischen Studierendenberatung lädt von 17.30 Uhr bis Mitternacht dazu ein. Studierende und Schüler können sich eine Nacht lang von der Energie zahlreicher Schreibender inspirieren lassen.