Bange Blicke zum Advent: Was bleibt geschlossen?

Fachleute sind skeptisch, ob die Öffnung am 13. stattfinden kann. Und es gibt die neue Virusvariante. Epidemiologe Gerald Gartlehner: „Wir wissen noch nicht, was mit Omikron auf uns zukommt. Wenn das kein Thema wird, sieht es für den Osten wahrscheinlich nicht so schlecht aus.“