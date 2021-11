Regierung berät derzeit: Wie geht es nun weiter?

Ziel sei es, gut abgestimmt in die zweite Hälfte des Lockdowns zu gehen, hieß es am Sonntagabend. Auf Regierungsseite sollen Kanzler Alexander Schallenberg und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) sowie Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne) am Runden Tisch teilnehmen.