Der Luft-80er soll in Salzburg endlich fallen

Ein so schnelles Ende wird es für den 80er aber vermutlich nicht geben. Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) will noch den Umweltbericht des Jahres 2021 abwarten. Gerade das Jahr 2020 war wegen der vielen Einschränkungen von den Zahlen her für ihn nicht repräsentativ. Die Auswertung 2021 erwartet Schellhorn im kommenden April. Dann will er entscheiden wie es mit der Beschränkung weiter geht. „Ich könnte mir auch eine Zwischenlösung vorstellen, bei der der flexible 80er nur in den Wintermonaten geschaltet wird“, so der Landesvize.