Drei Burschen von Bande umzingelt und verprügelt

Zur Tat kam es nach Angaben der Polizei am 2. Oktober kurz vor 22 Uhr in der Engerthstraße im Bezirk Brigittenau. Die drei späteren Opfer im Alter von 17, 19 und 20 Jahren gerieten beim Imbissstand zunächst mit einem der Täter in Streit, verließen dann allerdings die Szenerie. Weit sollten sie jedoch nicht kommen.