Ganz Salzburg erstrahlt nun in Weiß

Die größten Neuschneemengen fielen in den Talschlüssen der Nordlagen. In Böckstein im Gasteinertal waren es satte 57 Zentimeter. Auch der Lungau bekam einiges ab: In St. Michael betrug die Schneedecke am Sonntag 32 Zentimeter und auch im Pinzgau waren es etwa 27. Für zehn bis 15 Zentimeter hat es im Flachgau gereicht.