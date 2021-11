Schreiben von Schuldirektionen verunsichert Eltern

Was sollen Eltern noch glauben? In Kärnten sorgen derzeit Briefe für Diskussionen, die von den Schuldirektionen verschickt wurden. Denn in dem Schreiben wird ausdrücklich empfohlen, die Kinder und Jugendlichen zum Präsenzunterricht zu motivieren. Ein Vater versteht die Welt nicht mehr: „Die einen empfehlen, die Kinder daheim zu lassen, andere drängen sie in die Schule. Unser Bub bleibt jedenfalls daheim, bis sich die Lage entspannt hat.“