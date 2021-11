Kinder-Immunisierung mit Erlebnis-Faktor

Mit Sonderimpfaktionen will Salzburg die Entscheidung zur Immunisierung erleichtern und setzt dabei auf den Erlebnis-Faktor. Auch bei den Kindern soll diese Strategie zum Erfolg führen. Am 4. Dezember können sich daher Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren gemeinsam mit ihren Familien die Impfung im Haus der Natur in der Salzburger Altstadt holen. Eine Anmeldung ist dafür notwendig, um die Wartezeiten für die Kinder kurz zu halten. Um diese möglichst spektakulär zu gestalten startet die Warteschlange in der Aquariumsausstellung und führt bis in die Halle der Dinosaurier. Dort erfolgt auch die Impfung zwischen 10 und 16 Uhr.