Demo in Klagenfurt: 10.000 werden erwartet

Scharfe Worte findet Gesundheitsreferentin Beate Prettner für die heute stattfindende Demonstration in Klagenfurt von Coronaleugnern, Impfgegnern und vor allem politisch motivierten Gegnern der Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung. „Es ist absolut verantwortungslos von politischen Mitbewerbern, zu Zusammenkünften aufzurufen. Jede Zusammenkunft ist ein potentieller Infektionsherd und kann ein erhöhtes Infektionsgeschehen auslösen. Deutlich sichtbar wurde das bereits nach der Kickl-Tour im Lavanttal. Hier findet Politik am Rücken der Gesundheit der Menschen statt“, so Prettner klar.