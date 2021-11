Die langen Arbeitstage eines „Corona-Arztes“

Nicht „nur“ – wie viele glauben – bei betagten Menschen mit Vorleiden, „sondern auch bei bis dahin fitten, jungen; und sogar bei Kindern.“ Was ein „Lokalaugenschein“ in seiner Ordination am Dienstag belegt. Denn es sind Patienten darunter, die eine Covid-Infektion überstanden haben und - selbst Monate danach - noch an den Folgen leiden.