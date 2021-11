Neue Herausforderungen auch abseits der Spitäler

Nicht nur in Spitälern, auch bei niedergelassenen Ärzten änderten sich in der Corona-Pandemie die Rahmenbedingungen rapide. Viele Hausbesuche, langwierige Behandlungen und wenig Entlohnung für ausführliche Beratungen stellen sie dabei vor neue Hindernisse. „Jeder Patient braucht viel mehr Zeit“, erklärt etwa die Allgemeinmedizinerin Naghme Kamaleyan-Schmied. Die Ärztekammer fordert neben einem Ärzte-Parkpickerl für Wien auch ein Dispensierrecht - sodass Ärzte ihren Patienten Medikamente geben können -, um den neuen Alltag in ihren Praxen zu erleichtern.