Die Cyberwelt bewegt Kärntens Jugendliche

Die Bedingungen sind schon zum zweiten Mal erschwert: Statt live zu präsentieren und miteinander um die tollen Preise zu wetteifern, kann jeder Teilnehmer nur via Bildschirm zeigen, was er drauf hat. „Wir haben natürlich überlegt, ob wir in diesen Zeiten überhaupt einen Wettbewerb machen können – aber warum sollen gerade die Jugendlichen wieder draufzahlen?“, sagt Claudia Mischensky von der Industriellenvereinigung. Und die jungen Damen und Herren danken es mit viel Engagement und Einsatz, um in Englisch, Mathematik und Deutsch zu glänzen.