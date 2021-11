U-Boote: Frankreich schließt Deal mit Indonesien

Nach der Enttäuschung über ein geplatztes U-Boot-Geschäft mit Australien sucht Frankreich eine Annäherung an Indonesien. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian unterzeichnete am Mittwoch in Jakarta gemeinsam mit seiner indonesischen Kollegin Retno Marsudi einen „Aktionsplan für eine verstärkte Partnerschaft“.